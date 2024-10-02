Мишустин заявил о рекордном урожае в России
Мишустин: Сельское хозяйство в России в 2024 году показало рекордный урожай
В текущем году в России выполнено большинство показателей важных сельскохозяйственных продуктов. Об этом на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — сказал Мишустин.
По словам российского политика, наша страна смогла достичь максимума в таких важных продуктах, как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно.
Ранее стало известно, что в Белгородской области из-за атак ВСУ достаточно сильно пострадали сельскохозяйственные предприятия. Общий ущерб оценили приблизительно в 3 миллиарда рублей. Об этом глава региона Вячеслав Гладков рассказал президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции.
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