Мишустин заявил о рекордном урожае в России

В текущем году в России выполнено большинство показателей важных сельскохозяйственных продуктов. Об этом на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — сказал Мишустин.

По словам российского политика, наша страна смогла достичь максимума в таких важных продуктах, как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно.