Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 10:52

Мишустин заявил о рекордном урожае в России

Мишустин: Сельское хозяйство в России в 2024 году показало рекордный урожай

В текущем году в России выполнено большинство показателей важных сельскохозяйственных продуктов. Об этом на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — сказал Мишустин.

По словам российского политика, наша страна смогла достичь максимума в таких важных продуктах, как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно.

Путин рассказал, как контрсанкции помогли российскому сельскому хозяйству
Путин рассказал, как контрсанкции помогли российскому сельскому хозяйству

Ранее стало известно, что в Белгородской области из-за атак ВСУ достаточно сильно пострадали сельскохозяйственные предприятия. Общий ущерб оценили приблизительно в 3 миллиарда рублей. Об этом глава региона Вячеслав Гладков рассказал президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Афонина
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров