Путин рассказал, как контрсанкции помогли российскому сельскому хозяйству

Отечественные промышленность и сельское хозяйство получили дополнительное развитие благодаря ответным ограничениям на ввоз импортной продукции в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в ответ на недружественные действия ряда стран Москва ввела ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции.

«На первом этапе наблюдался, к сожалению, определённый рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России», — отметил президент после доклада вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Также Путин объяснил рост ВВП развитием отечественных производств. Российские предприятия пришли на смену зарубежным и порой действуют эффективнее зарубежных партнёров, которые просто поставляли на рынок промышленной продукции относительно дешёвые товары.

«Отчасти с этим связан и рост ВВП страны. Это не одно и то же, но такие сравнения вполне уместны», — сказал Путин.