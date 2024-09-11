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11 сентября, 14:36

Путин рассказал, как контрсанкции помогли российскому сельскому хозяйству

Путин: Ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства

Отечественные промышленность и сельское хозяйство получили дополнительное развитие благодаря ответным ограничениям на ввоз импортной продукции в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в ответ на недружественные действия ряда стран Москва ввела ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции.

«На первом этапе наблюдался, к сожалению, определённый рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России», — отметил президент после доклада вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Также Путин объяснил рост ВВП развитием отечественных производств. Российские предприятия пришли на смену зарубежным и порой действуют эффективнее зарубежных партнёров, которые просто поставляли на рынок промышленной продукции относительно дешёвые товары.

«Отчасти с этим связан и рост ВВП страны. Это не одно и то же, но такие сравнения вполне уместны», — сказал Путин.

Путин: Инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превышала 9%
Путин: Инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превышала 9%

Ранее Патрушев похвалил отечественное виноделие. Ситуация изменилась кардинально за последние 10 лет, отметил вице-премьер.

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Life.ru

Никита Никонов
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