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5 сентября, 08:51

Путин: Инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превышала 9%

Инфляция в России склонна к снижению, хотя ещё недавно превышала 9% при целевом показателе в 4%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Всё хорошо не бывает — в Малайзии 2% инфляция, у нас, к сожалению, больше. У нас целевой показатель где-то 4%, а он достиг девяти с лишним процентов недавно — 9,2%. Правда сейчас он имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9%, и это хорошо», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Путин дополнил, что рост ВВП РФ по результатам первого полугодия текущего года составил 4,6%. По его словам, этот показатель как минимум должен повторить результат прошлого года, а как максимум — ещё вырасти. Российский лидер уточнил, что ВВП является основным показателем состояния экономики страны.

«Если в прошлом году мы радовались, что у нас рост ВВП был 3,4%, [то] в первом полугодии этого года [уже] 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель», — указал лидер РФ.

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А ранее Life.ru писал, что рост ВВП РФ по итогам этого года ожидается на уровне 3,9%. По словам министра финансов Антона Силуанова, в прошлом году этот показатель составлял 3,6%.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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