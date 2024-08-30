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30 августа, 13:34

«Ожидания позитивные»: В Минфине спрогнозировали рост ВВП России по итогам года

Силуанов: Рост ВВП РФ по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,9%

Согласно оценкам, рост российской экономики по итогам 2024 года окажется на уровне 3,9%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году — 3,9%, в прошлом году этот показатель составлял 3,6%», — сказал он.

Силуанов добавил, что ожидания по ресурсам наполнения обязательств очень позитивные.

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Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) внёс правки в свои прогнозы относительно роста ВВП России в 2024–2025 годах. Теперь организация ожидает повышения показателей. Согласно данным ВБ, в 2024-м экономика России вырастет на 2,9%, в 2025-м — на 1,4%, а в 2026-м — на 1,1%.

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Shutterstock / FOTODOM / Labutin.Art

Мария Любицкая
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