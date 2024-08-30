«Ожидания позитивные»: В Минфине спрогнозировали рост ВВП России по итогам года

Согласно оценкам, рост российской экономики по итогам 2024 года окажется на уровне 3,9%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году — 3,9%, в прошлом году этот показатель составлял 3,6%», — сказал он.

Силуанов добавил, что ожидания по ресурсам наполнения обязательств очень позитивные.