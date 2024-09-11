«Ситуация изменилась полностью»: Патрушев в День трезвости похвалил отечественное виноделие

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев в День трезвости, который отмечается 11 сентября, похвалил отечественное виноделие. По его словам, за 10 лет ситуация в этой области изменилась полностью, и теперь наше вино производится исключительно из российских сортов винограда.

Патрушев в День трезвости похвалил отечественное виноделие. Видео © Life.ru

«Ещё одно направление, где за 10 лет ситуация изменилась в буквальном смысле полностью — это наше виноделие. Площади виноградников увеличены на 63%. А благодаря принятию закона о виноделии теперь всё наше вино производится из отечественного винограда», — сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.