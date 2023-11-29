Вы удивитесь: Эксперт рассказал, сколько должно стоить хорошее российское вино
Глава "Абрау-Дюрсо": Стоимость хорошего российского вина составляет 400 рублей
Минимальная стоимость хорошего российского вина начинается всего от 350 рублей за бутылку. Для игристых вин ценник стартует от 400 рублей, считает президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
"Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 — для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше. Но это без учёта скидок и тому подобного, потому что если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с жёлтым ценником по акции, то это тоже окей", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
На цену вина влияют стоимость сырья и комплектующие, объясняет Титов. Так, пробки и этикетки "зависят непосредственно от валютного курса", так как комплектующие для них закупаются за рубежом. Кроме того, на конечную стоимость продукта оказывает влияние и ключевая ставка.
Ранее Лайф писал, что игристые вина лучше употреблять сразу после покупки. Президент "Абрау-Дюрсо" объяснил это тем, что со временем они теряют свои свойства при домашнем хранении.