Россиянам рассказали, почему игристые вина лучше выпивать сразу после покупки

Не стоит долго хранить игристые вина после покупки. Лучше употреблять их сразу, так как со временем они теряют свои свойства при домашнем хранении, советуют эксперты.

"Я не держу никакое игристое вино годами. В отличие, например, от красного тихого, игристое после покупки лучше потреблять сразу. Игристые и шампанские вина не улучшаются при домашнем хранении, а только теряют в своих свойствах. Поэтому в охлаждённом месте его можно оставить максимум на полгода", — рассказал в беседе с РИА "Новости" президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Кроме того, эксперт посоветовал не отказываться от металлических пробок, которые, согласно распространённым мифам, якобы не подходят для хорошего вина. Павел отметил, что при домашнем потреблении такие виды пробок позволяют хранить ранее открытую бутылку с напитком.

Говоря о шампанском, Титов добавил, что для таких игристых вин хорошо подойдут бокалы формы Мария-Антуанетта, "тюльпан" и бокалы для белого вина, которые лучше передают ароматику напитка.