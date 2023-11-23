Россия начнёт проверять производства иностранных вин

В скором времени российские специалисты начнут проверять производства иностранных вин. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей Министерства сельского хозяйства РФ, специалисты Россельхознадзора будут выезжать за границу на предприятия, где изготавливают напитки, и будут оценивать технологию их приготовления.

В ведомстве пояснили, что данная инициатива реализуется в соответствии с законом "О виноградарстве и виноделии в РФ". Там прописано, что отечественные органы власти могут контролировать технологию производства ввозимой в Россию продукции на территориях других стран.

В Минсельхозе уточнили, что сейчас проводится работа по заключению двусторонних договорённостей по этому вопросу с компетентными ведомствами заинтересованных государств. Специалисты рассказали, что на сегодняшний день Россия направила соответствующие документы представителям 21 страны, в которых производят около 90% винодельческой продукции для россиян.