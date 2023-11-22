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22 ноября, 15:32

Два ведомства никак не договорятся между собой по поводу онлайн-продажи вина

Минфин заявил об отсутствии консенсуса по законопроекту онлайн-торговли вином

В России не пришли к договорённости по поводу запуска онлайн-продажи вина. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации. Он добавил, что Роспотребнадзор до сих пор сохраняет отрицательную позицию по этому вопросу.

"Нет, консенсус не найден. И Роспотребнадзор по-прежнему против. Новых решений нет [с его стороны], он концептуально против", сообщил министр в беседе с журналистами в среду, 22 ноября.

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Лайф напоминает, что Почта России собиралась начать онлайн-продажу российского вина через свою инфраструктуру ещё в 2021 году. К этой идее вернулись в 2022-м. Предполагалось, что покупать вино могут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину и это может быть только российский алкоголь. Кроме того, доставку обещали производить не раньше чем через 24 часа. В апреле 2023 года кабмин одобрил законопроект об онлайн-продаже вина через сайт Почты России. Однако нашлись и противники эксперимента. В частности, МВД выступило против онлайн-продажи этого алкогольного напитка.

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Дарья Нарыкова
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