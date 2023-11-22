Два ведомства никак не договорятся между собой по поводу онлайн-продажи вина

В России не пришли к договорённости по поводу запуска онлайн-продажи вина. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации. Он добавил, что Роспотребнадзор до сих пор сохраняет отрицательную позицию по этому вопросу.