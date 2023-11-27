Акцизы на вино и шампанское вырастут в три раза с 1 мая 2024 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вырастут акцизные ставки на некоторые виды алкоголя, в частности вино и шампанское. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В настоящее время акциз на вино составляет 34 рубля за литр. Принятые в июле поправки увеличили ставку до 36 рублей. Однако согласно новому закону налог вырастет в три раза — до 108 рублей за литр. При этом повышение произойдёт с 1 мая, а не с 1 января.
В начале 2025 года ставка повысится до 112 рублей, а с 1 января 2026 года — до 116.
Что касается шампанского и винных напитков, то сейчас акциз на них составляет 45 рублей за литр. Июльские поправки предполагали рост ставки до 47 рублей, однако нынешние предусматривают увеличение до 141 рубля. В 2025 году акциз вырастет до 147, а в 2026-м — до 153. Уточняется, что налог на виноматериалы не учитывается.
Также со следующего года повысится акциз на сигареты и папиросы. Планировалось, что с 1 января он составит 2731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 рублей. Согласно новому документу, акциз составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3820 рублей.
Напомним, ранее правительство предложило с 1 мая 2024 года втрое повысить акцизы на вино. Также Лайф писал, что Россия откажется от бумажных акцизов на пиво и табак в начале 2024 года.
ТАСС / Егор Алеев