Акцизы на вино и шампанское вырастут в три раза с 1 мая 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вырастут акцизные ставки на некоторые виды алкоголя, в частности вино и шампанское. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время акциз на вино составляет 34 рубля за литр. Принятые в июле поправки увеличили ставку до 36 рублей. Однако согласно новому закону налог вырастет в три раза — до 108 рублей за литр. При этом повышение произойдёт с 1 мая, а не с 1 января.

В начале 2025 года ставка повысится до 112 рублей, а с 1 января 2026 года — до 116.

Что касается шампанского и винных напитков, то сейчас акциз на них составляет 45 рублей за литр. Июльские поправки предполагали рост ставки до 47 рублей, однако нынешние предусматривают увеличение до 141 рубля. В 2025 году акциз вырастет до 147, а в 2026-м — до 153. Уточняется, что налог на виноматериалы не учитывается.