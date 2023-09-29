Акцизы на вино в России могут вырасти в три раза

Российское правительство предлагает с 1 мая 2024 года увеличить ставки акцизов на разные виды алкоголя. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РФ, опубликованного в электронной базе Государственной думы.

"Законопроектом предусмотрено увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции <…> с 1 мая 2024 года и дальнейшую их индексацию на 2025–2026 годы", — отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, акциз на вина может вырасти в три раза. Изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые в июле, предусматривали, что ставка акциза (кроме креплёных (ликёрных) и фруктовых вин, а также плодовой алкогольной продукции) в 2024 году составил 36 рублей за литр. Однако поправки предполагают его повышение до 108 рублей за литр с 1 мая по 31 декабря следующего года.

Также на 3% предлагается повысить акциз на сигареты. Ранее он должен был составить 2731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости (исчисляется из максимальной розничной цены), но не менее 3709 рублей за тысячу. Теперь же сумма возросла до 2813 и 3820 рублей соответственно.