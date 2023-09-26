Спиртное в ресторанах уступило безалкогольным напиткам, которые россияне пили летом

Летом 2023 года подавляющее большинство россиян отдавали предпочтение безалкогольным напиткам при посещении ресторанов. Спиртное содержалось лишь в 20% заказов, тогда как вдвое большей популярностью пользовался кофе, сообщил сервис Restik со ссылкой на собственное исследование, с результатами которого ознакомился Лайф.

Эксперты проанализировали три миллиона чеков за период с 20 мая по 31 августа и пришли к выводу, что на алкоголь россияне потратили 123,2 миллиона рублей. В то же время за напитки без градуса посетители заплатили в четыре раза больше — 538,9 миллиона.

"Самым популярным напитком лета стал кофе — 38% заказов. Лимонады в 20% заказов, 12% от общего количества заказов составило пиво, чай заказывали в 10% случаев. Газировка замыкает топ-5 летних напитков, её выбрали всего 5% покупателей", — добавил директор компании Restik Олег Сужаев.