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26 сентября, 02:00

Спиртное в ресторанах уступило безалкогольным напиткам, которые россияне пили летом

За лето 2023 года россияне потратили 123 млн рублей на алкоголь в ресторанах

Летом 2023 года подавляющее большинство россиян отдавали предпочтение безалкогольным напиткам при посещении ресторанов. Спиртное содержалось лишь в 20% заказов, тогда как вдвое большей популярностью пользовался кофе, сообщил сервис Restik со ссылкой на собственное исследование, с результатами которого ознакомился Лайф.

Эксперты проанализировали три миллиона чеков за период с 20 мая по 31 августа и пришли к выводу, что на алкоголь россияне потратили 123,2 миллиона рублей. В то же время за напитки без градуса посетители заплатили в четыре раза больше — 538,9 миллиона.

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"Самым популярным напитком лета стал кофе — 38% заказов. Лимонады в 20% заказов, 12% от общего количества заказов составило пиво, чай заказывали в 10% случаев. Газировка замыкает топ-5 летних напитков, её выбрали всего 5% покупателей", — добавил директор компании Restik Олег Сужаев.

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А ранее был назван самый продаваемый алкогольный напиток в России. Согласно данным Росалкогольрегулирования и Росстата, крупные объёмы продаж алкоголя фиксируются в тех регионах, где численность населения выше.

Обложка ©

Unsplash / Stanislav Ivanitskiy

Ольга Годуненко
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