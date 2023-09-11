Назван самый продаваемый алкогольный напиток в России
Росалкогольрегулирование: Пиво является лидером по объёмам продаж спиртного в РФ
Пиво по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёмам продаж в России. Такие данные содержатся в исследовании Росалкогольрегулирования и Росстата, проведённом ко Всероссийскому дню трезвости. На второй строчке рейтинга оказались слабоалкогольная продукция и коньяк.
"В 2022 году в лицензированной рознице было продано 103,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а в 2023-м — 107,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%", — говорится в документе, поступившем в редакцию RT.
Среди регионов наиболее крупные объёмы продаж алкоголя фиксируются там, где численность населения выше. В этом отношении антирейтинг прогнозируемо возглавляют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Лайф уже писал, что многие люди пьют алкоголь для расслабления и развлечения, однако он серьёзно бьёт по здоровью организма, в том числе употребление спиртного не проходит бесследно для кожи. Как бокал вина или рюмка водки отразится на вашем лице, Лайфу рассказала врач – косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Виктория Ощепкова.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков