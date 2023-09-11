Назван самый продаваемый алкогольный напиток в России

Пиво по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёмам продаж в России. Такие данные содержатся в исследовании Росалкогольрегулирования и Росстата, проведённом ко Всероссийскому дню трезвости. На второй строчке рейтинга оказались слабоалкогольная продукция и коньяк.

"В 2022 году в лицензированной рознице было продано 103,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а в 2023-м — 107,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%", — говорится в документе, поступившем в редакцию RT.

Среди регионов наиболее крупные объёмы продаж алкоголя фиксируются там, где численность населения выше. В этом отношении антирейтинг прогнозируемо возглавляют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.