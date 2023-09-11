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11 сентября, 13:01

Назван самый продаваемый алкогольный напиток в России

Росалкогольрегулирование: Пиво является лидером по объёмам продаж спиртного в РФ

Пиво по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёмам продаж в России. Такие данные содержатся в исследовании Росалкогольрегулирования и Росстата, проведённом ко Всероссийскому дню трезвости. На второй строчке рейтинга оказались слабоалкогольная продукция и коньяк.

"В 2022 году в лицензированной рознице было продано 103,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а в 2023-м — 107,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%", — говорится в документе, поступившем в редакцию RT.

Среди регионов наиболее крупные объёмы продаж алкоголя фиксируются там, где численность населения выше. В этом отношении антирейтинг прогнозируемо возглавляют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Взрослые дети алкоголиков: 6 советов, как не повторить судьбу отцов

Взрослые дети алкоголиков: 6 советов, как не повторить судьбу отцов

Лайф уже писал, что многие люди пьют алкоголь для расслабления и развлечения, однако он серьёзно бьёт по здоровью организма, в том числе употребление спиртного не проходит бесследно для кожи. Как бокал вина или рюмка водки отразится на вашем лице, Лайфу рассказала врач – косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Виктория Ощепкова.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина
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