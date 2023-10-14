Сладость или гадость: Новый акциз вынудил "Черноголовку" снизить содержание сахара в напитках

Российские производители газировки уменьшили количество сахара в напитках, чтобы оставить цену прежней после подорожания акциза на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник в компании "Черноголовка".

По словам собеседника канала, "Черноголовка" была вынуждена снизить количество сахара в газировках, чтобы продукция не подорожала из-за нового налога. Сейчас используют два основных заменителя глюкозы — цикламат натрия и сукралозу. Сладость напитка зависит именно от них. Но их вкус отличается от привычного вкуса сахара — он не такой натуральный. Это не укрылось от потребителей — люди почувствовали подмену и обрушились на бренд с критикой.

Согласно новым законам, напитки, в которых содержание углеводов (а именно — сахара) превышает 5 грамм на 100 миллилитров, подпадают под действие акциза. Из-за этого брендам приходится повышать цену на целых 7 рублей за каждый литр сладкой воды. Этот налог распространяется на газировки, энергетики и любые сладкие напитки. При таких условиях компании начали активнее экспериментировать с сахарозаменителями, чтобы вкус радовал, а цены не кусались.