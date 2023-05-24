Минфин: Россия откажется от бумажных акцизов на пиво и табак в начале 2024 года

Россия в 2024 году начнёт отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак, заменяя их цифровыми. Это следует из дорожной карты Минфина, пишет РИА "Новости".

Реализацией проекта ведомство займётся совместно с "Оператором-ЦРПТ" (Центр развития перспективных технологий. — Прим. Лайфа). Внедрение цифрового акциза начнётся в I квартале следующего года.

Пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок запланирован на период с мая 2023 по июль 2024 года.