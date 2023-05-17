В России могут начать уничтожать поддельные товары, сообщили СМИ

В России могут начать уничтожать товары, производители которых игнорируют требования обязательной маркировки. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документ Минпромторга, запросившего позицию Минэкономразвития по этому вопросу.

Именно Минпромторг отвечает за выбор меры пресечения для изготовителей подделок, концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года. К работе ведомство уже приступило, запросив позиции других министерств, курирующих маркированные товары в разных сферах.

Они должны учесть актуальность таких норм, учитывая социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества. Сейчас вопросы уничтожения продукции находятся в стадии проработки. Предложения или окончательные решения при этом ещё не сформированы.