Над южными регионами России нависла угроза климатических изменений

Учёные предупреждают, что южные субъекты России окажутся в зоне повышенного риска для здоровья населения и сельского хозяйства из-за изменений климата. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» Алексей Кокорин, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди». По его словам, волны засухи и жары в этих регионах будут происходить в два — три раза чаще.

Недавно несколько регионов Южного федерального округа, включая Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Калмыкию, были охвачены пыльными бурями. Кокорин отметил, что такие явления стали закономерными и были изучены Институтом глобального климата и экологии. По его словам, юг европейской части России был отнесён к одному из четырёх климатических регионов риска.

К числу других высокорисковых регионов относятся Арктика, Дальний Восток и крупные мегаполисы. Эксперт предупредил, что в южных регионах России температура будет достигать рекордных значений, но не значительно превышающим прежние показатели. Прогнозы свидетельствуют о необходимости готовиться к последствиям потепления, которые могут оказать серьёзное влияние на местное население и сельское хозяйство.