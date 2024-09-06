Волны с 20-этажный дом: Учёные предупредили об угрозе мегацунами из-за таяния ледников

Таяния полярных льдов угрожают появлением разрушительных мегацунами. Высота волн может превысить 150 метров, что сопоставимо с 20-этажным домом, предупредили учёные.

Как отмечает New Atlas, цунами, вызываемые землетрясениями, оползнями или извержениями вулканов, могут распространяться по океану со скоростью свыше 800 километров в час. Мегацунами гораздо разрушительнее — они появляются, когда в океан попадают огромные объёмы льда, камней или осадочных пород.

По словам специалистов, за последние десять лет уровень Мирового океана поднялся на 3,8 сантиметра и, вероятно, этот процесс будет продолжаться. Учёные подчеркнули, что полностью предотвратить катастрофы с мегацунами нельзя, поэтому они призвали по возможности переселять людей на возвышенности, как можно дальше от побережий.