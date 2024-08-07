Потепление в одном из четырёх мест на Земле сулит серьёзными проблемами всей планете, заявили учёные

Рост температурных показателей на планете приведёт к серьёзным климатическим изменениям. Об этом рассказала международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.

Учёные наблюдали за четырьмя ключевыми точками на Земле: Атлантические течения, тропические леса Амазонки и ледники Арктики и Антарктики. Если хоть в одном из пунктов от разрушится экосистема, то по принципу домино изменится климат на всей планете.

"Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1°C после преодоления порога в 1,5°C", — говорится в исследовании.

Чтобы избежать разрушения всех важнейших систем, нужно достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2100 году. Это решающий фактов в климатической безопасности и стабильности.