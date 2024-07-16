Учёные объяснили увеличение продолжительности дня на Земле

Климат на планете меняется, а перенос водных масс к экватору и увеличение сплюснутости Земли вместе с этим приводит к росту продолжительности дня. Об этом свидетельствуют данные из исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря. Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года", — сказано в публикации.

Специалисты отметили, что сейчас продолжительность дня на Земле составляет около 86,4 тысячи секунд. Небольшое увеличение продолжительности дня учёные объясняют гравитационным притяжением Луны, из-за которого постепенно уменьшился темп вращения Земли.

При средних значениях изменение составляет немногим более одной миллисекунды в столетие. Учёные утверждают, что на таком уровне оно будет сохраняться в течение нескольких десятилетий, однако если увеличится объём парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, то показатель может стать равен 2,4 миллисекунды в столетие.