Жить станет невозможно: Учёные сделали пугающее открытие о глобальном потеплении
CNN: Западная Африка и Южная Азия скоро окажутся непригодными для жизни
Изменение климата в обозримом будущем сделает непригодными для жизни гигантские территории в Западной Африке и Южной Азии. Длительное пребывание там окажется смертельно опасным для человека из-за высоких значений температуры воздуха и влажности, предупредили американские учёные из Университета Пердью.
Исследования гласят, что максимальная температура влажной колбы для здорового человека составляет 87,8 градуса. До достижения этого порога тело ещё может охладиться до приемлемых показателей, а после — организму грозит смерть. Именно такому воздействию губительно влажной жары по мере ускорения глобального потепления будут подвержены миллиарды человек.
"Западная Африка и некоторые районы Южной Азии относятся к числу наиболее уязвимых — это регионы с очень высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к системам кондиционирования воздуха. Очаги экстремальной влажной жары появятся и в некоторых частях США, включая Средний Запад", — цитирует отчёт учёных телеканал CNN.
Аномальная июльская жара не доставила удобств и жителям Центральной России, которые ужаснулись появлению гигантских насекомых. Обычно сколии-гиганты и осы пелопеи обитают в южных регионах, но из-за погодных катаклизмов они перебрались ближе к столице РФ.
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