Учёный оценил угрозу вселенской катастрофы в этом веке

В последнее время в России участились различные погодные аномалии: в каких-то регионах не прекращаются дожди, другие изнывают от жары, где-то наблюдаются даже смерчи. Всё это невольно вызывает тревогу за будущее. Стоит ли бояться катастрофических климатических перемен, объяснил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселёв в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист подчеркнул, что изменения в климате происходят постепенно, поэтому в ближайшие 100 лет особых перемен ждать не стоит. При этом он обратил внимание на то, что глобальное потепление в России действительно идёт в 2,7 раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Тем не менее говорить о том, что в Мурманске в следующем веке будут выращивать ананасы, не приходится.

"Это происходит постепенно, а не скачкообразно, поэтому эти изменения происходят и будут происходить, никуда от этого не деться. А вот сказать, что это доведёт до вселенской катастрофы в ближайшие годы — это алармизм типичный", — пояснил он.

Учёный отметил, что на климат Земли влияют четыре ключевые природные системы: атлантические течения, тропические леса Амазонки, ледники Арктики и ледники Антарктики.

"Они, конечно, очень важны, потому что, ну, например, тают антарктические ледники, значит, поднимается уровень воды в Мировом океане, затопляются маленькие острова, низинные территории и так далее. Если мы говорим о таянии ледников, скажем льда в морях Арктики, — это значит меняется система альбедо. <…> Если говорить о лесах Амазонки — во-первых, это лёгкие планеты. А во-вторых, лес поглощает углекислый газ, с которым нынче борются как с основным злом в смысле глобального потепления", — подытожил он.