Сайлент-Хилл по-русски: Пыльная буря накрыла сразу несколько южных регионов

Пыльная буря накрыла южные регионы России. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такие погодные условия продлятся до завтрашнего дня.

Жители южных регионов РФ делятся кадрами пыльной бури. Видео © Telegram / Это Ростов новости / Нетипичный Ставрополь️

«Местами в Калмыкии, днём в Астраханской и Ростовской областях пыльная буря», — говорится в прогнозе с 29 на 30 сентября.

Пыльная буря, в частности, сейчас бушует в Волгоградской и Ростовской области, а также в Ставропольском крае и ЛНР. На кадрах, снятыми местными жителями, видно, что на некоторых дорогах сложилась сложная обстановка. Ситуация усугубляется порывами сильного ветра. Сотрудники ГАИ просит водителей соблюдать скоростной режим.











