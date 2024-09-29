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Регион
29 сентября, 14:45

Сайлент-Хилл по-русски: Пыльная буря накрыла сразу несколько южных регионов

Пыльная буря накрыла сразу несколько южных регионов

Пыльная буря накрыла южные регионы России. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такие погодные условия продлятся до завтрашнего дня.

Жители южных регионов РФ делятся кадрами пыльной бури. Видео © Telegram / Это Ростов новости / Нетипичный Ставрополь️

«Местами в Калмыкии, днём в Астраханской и Ростовской областях пыльная буря», — говорится в прогнозе с 29 на 30 сентября.

Пыльная буря, в частности, сейчас бушует в Волгоградской и Ростовской области, а также в Ставропольском крае и ЛНР. На кадрах, снятыми местными жителями, видно, что на некоторых дорогах сложилась сложная обстановка. Ситуация усугубляется порывами сильного ветра. Сотрудники ГАИ просит водителей соблюдать скоростной режим.


  • Пыльная буря в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков
    Пыльная буря в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков
  • Пыльная буря в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков
    Пыльная буря в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков
  • Пыльная буря в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков
    Пыльная буря в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков
  • Пыльная буря добралась и до Луганска. Фото © Telegram / МЛНР LIVE ЛУГАНСК | НОВОСТИ
    Пыльная буря добралась и до Луганска. Фото © Telegram / МЛНР LIVE ЛУГАНСК | НОВОСТИ

Пыльная буря в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков

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А ранее москвичей предупредили, что в столице почти не будет золотой осени. Причина — сухое лето. По словам метеорологов, многие растения попросту засыхают, не поменяв цвет листьев на жёлтый или оранжевый.

Врач объяснил, что делать, если вас застала пыльная буря и негде спрятаться
Врач объяснил, что делать, если вас застала пыльная буря и негде спрятаться
Обложка ©

Telegram / Это Ростов новости / Денис Демков

Наталья Демьянова
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