Врач объяснил, что делать, если вас застала пыльная буря и негде спрятаться
Врач Умнов: Во время пыльной бури может произойти смерть от удушья
Пыльная буря больше всего угрожает зрению и слуху. Обложка © Unsplash / Brian McMahon
Попадание в пыльные бури чревато неприятными последствиями для здоровья. Их опасность в первую очередь заключается в возможности "забивания" дыхательных путей пылью, грязью и прочим мусором. В некоторых случаях это приводит к прекращению дыхания и смерти от удушья. Также могут пострадать глаза, рассказал в беседе с Life.ru преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.
Частицы могут просто засорить наши "окуляры", что потребует хорошего промытия. А могут и пораниться или обжечься осколками, которые были так неудачно подхвачены ветром. В таком случае глаза могут быть серьёзно поранены, равно как и стенки органов ЖКТ (в первую очередь ротовая полость и глотка). Также возможно снижение слуха при засорении слухового прохода.
Чтобы защититься от пыльной бури, эксперт прежде всего советует найти укрытие. Если же вы во время стихийного бедствия оказались в чистом поле, нужно надеть очки (при наличии), обвязать голову платком, футболкой, оставив небольшую щёлку. Ну или, на самый худой конец, руками прикрыть глаза, нос и рот.
Ранее Life.ru сообщал о том, что на Волгоград обрушилась песчаная буря. Со слов очевидцев, во второй половине дня на город резко опустилась пелена из песка и пыли. Вскоре начался дождь с ураганным ветром, который испытывал на прочность десятки деревьев и рекламных щитов.