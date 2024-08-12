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Врач объяснил, что делать, если вас застала пыльная буря и негде спрятаться

Врач Умнов: Во время пыльной бури может произойти смерть от удушья

12 августа, 17:39
Пыльная буря больше всего угрожает зрению и слуху. Обложка © Unsplash / Brian McMahon

Пыльная буря больше всего угрожает зрению и слуху. Обложка © Unsplash / Brian McMahon

Попадание в пыльные бури чревато неприятными последствиями для здоровья. Их опасность в первую очередь заключается в возможности "забивания" дыхательных путей пылью, грязью и прочим мусором. В некоторых случаях это приводит к прекращению дыхания и смерти от удушья. Также могут пострадать глаза, рассказал в беседе с Life.ru преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.

Частицы могут просто засорить наши "окуляры", что потребует хорошего промытия. А могут и пораниться или обжечься осколками, которые были так неудачно подхвачены ветром. В таком случае глаза могут быть серьёзно поранены, равно как и стенки органов ЖКТ (в первую очередь ротовая полость и глотка). Также возможно снижение слуха при засорении слухового прохода.

Александр Умнов

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Частицы могут просто засорить наши "окуляры", что потребует хорошего промытия. А могут и пораниться или обжечься осколками, которые были так неудачно подхвачены ветром. В таком случае глаза могут быть серьёзно поранены, равно как и стенки органов ЖКТ (в первую очередь ротовая полость и глотка). Также возможно снижение слуха при засорении слухового прохода.
Частицы могут просто засорить наши "окуляры", что потребует хорошего промытия. А могут и пораниться или обжечься осколками, которые были так неудачно подхвачены ветром. В таком случае глаза могут быть серьёзно поранены, равно как и стенки органов ЖКТ (в первую очередь ротовая полость и глотка). Также возможно снижение слуха при засорении слухового прохода.

Чтобы защититься от пыльной бури, эксперт прежде всего советует найти укрытие. Если же вы во время стихийного бедствия оказались в чистом поле, нужно надеть очки (при наличии), обвязать голову платком, футболкой, оставив небольшую щёлку. Ну или, на самый худой конец, руками прикрыть глаза, нос и рот.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Александр Умнов
Александр Умнов
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