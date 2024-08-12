Врач объяснил, что делать, если вас застала пыльная буря и негде спрятаться Врач Умнов: Во время пыльной бури может произойти смерть от удушья 12 августа, 17:39 Пыльная буря больше всего угрожает зрению и слуху. Обложка © Unsplash / Brian McMahon

Попадание в пыльные бури чревато неприятными последствиями для здоровья. Их опасность в первую очередь заключается в возможности "забивания" дыхательных путей пылью, грязью и прочим мусором. В некоторых случаях это приводит к прекращению дыхания и смерти от удушья. Также могут пострадать глаза, рассказал в беседе с Life.ru преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.

Частицы могут просто засорить наши "окуляры", что потребует хорошего промытия. А могут и пораниться или обжечься осколками, которые были так неудачно подхвачены ветром. В таком случае глаза могут быть серьёзно поранены, равно как и стенки органов ЖКТ (в первую очередь ротовая полость и глотка). Также возможно снижение слуха при засорении слухового прохода. Александр Умнов Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Чтобы защититься от пыльной бури, эксперт прежде всего советует найти укрытие. Если же вы во время стихийного бедствия оказались в чистом поле, нужно надеть очки (при наличии), обвязать голову платком, футболкой, оставив небольшую щёлку. Ну или, на самый худой конец, руками прикрыть глаза, нос и рот.

Ранее Life.ru сообщал о том, что на Волгоград обрушилась песчаная буря. Со слов очевидцев, во второй половине дня на город резко опустилась пелена из песка и пыли. Вскоре начался дождь с ураганным ветром, который испытывал на прочность десятки деревьев и рекламных щитов.