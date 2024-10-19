Дрон с высоты птичьего полёта снял прорыв наших десантников на ББМ в Любимовке

Бойцы тульского десанта из 2-й ОДШР прорвались в Любимовку Курской области на двух боевых бронированных машинах «Тайфун». Об этом сообщил телеграм-канал «Дневник десантника», опубликовав видео операции.

Прорыв тульских десантников на ББМ в Любимовку. Видео © Telegram / «Дневник десантника»

«Тульские десантники 2 одшр совершили прорыв на 2 ББМ «Тайфун» в Любимовку. Зачистка лесополос вокруг посёлка продолжается. Посёлок практически находится под нашим полным контролем. Работайте, братья», — говорится в публикации.

На снятом с дрона ролике видно, как две машины заезжают на территорию населённого пункта и останавливаются у двух разных домов. Из них выходит личный состав и проверяет здания. Из видео неясно, было ли бойцами встречено какое-либо сопротивление. В конце видео оба «Тайфуна» покидают посёлок.