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19 октября, 13:35

Дрон с высоты птичьего полёта снял прорыв наших десантников на ББМ в Любимовке

Бойцы тульского десанта из 2-й ОДШР прорвались в Любимовку Курской области на двух боевых бронированных машинах «Тайфун». Об этом сообщил телеграм-канал «Дневник десантника», опубликовав видео операции.

Прорыв тульских десантников на ББМ в Любимовку. Видео © Telegram / «Дневник десантника»

«Тульские десантники 2 одшр совершили прорыв на 2 ББМ «Тайфун» в Любимовку. Зачистка лесополос вокруг посёлка продолжается. Посёлок практически находится под нашим полным контролем. Работайте, братья», — говорится в публикации.

На снятом с дрона ролике видно, как две машины заезжают на территорию населённого пункта и останавливаются у двух разных домов. Из них выходит личный состав и проверяет здания. Из видео неясно, было ли бойцами встречено какое-либо сопротивление. В конце видео оба «Тайфуна» покидают посёлок.

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Ранее в Минобороны РФ показали видео с бегством украинских военных из Любимовки. Во время поспешного отступления по бойцам ВСУ наносят удары российские дроны.

Обложка ©

Telegram / «Дневник десантника»

Юрий Лысенко
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