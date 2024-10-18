«Мы духом сильны»: Минобороны показало кадры возвращения наших бойцов из плена
Минобороны РФ показало видео возвращения российских военных из украинского плена
Минобороны показало кадры возвращения наших бойцов из украинского плена. В скором времени они прибудут на территорию России, где их ждут родные и близкие.
Кадры возвращения российских военных из украинского плена. Видео © Минобороны РФ
«Мы духом сильны, поэтому не надо отчаиваться. Пока эмоции переполняют. Просто нет слов», — сказал один из наших бойцов.
Напомним, Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95 18 октября. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая помощь. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.