«Мы духом сильны»: Минобороны показало кадры возвращения наших бойцов из плена

Минобороны показало кадры возвращения наших бойцов из украинского плена. В скором времени они прибудут на территорию России, где их ждут родные и близкие.

Кадры возвращения российских военных из украинского плена. Видео © Минобороны РФ

«Мы духом сильны, поэтому не надо отчаиваться. Пока эмоции переполняют. Просто нет слов», — сказал один из наших бойцов.