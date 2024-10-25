Армия России предотвратила прорыв ВСУ через госграницу в Курской области

Бойцы российской армии предотвратили прорыв ВСУ через госграницу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что наши парни не только не дали врагу зайти на территорию страны, но и оставили его без живой силы и техники.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, как уточнили в МО, один украинский военнослужащий сдался в плен нашим бойцам.