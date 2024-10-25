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Регион
25 октября, 11:33
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Армия России предотвратила прорыв ВСУ через госграницу в Курской области

Бойцы российской армии предотвратили прорыв ВСУ через госграницу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что наши парни не только не дали врагу зайти на территорию страны, но и оставили его без живой силы и техники.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, как уточнили в МО, один украинский военнослужащий сдался в плен нашим бойцам.

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Ранее бойцы спецназа «Ахмат» боевыми дронами ликвидировали скопление ВСУ под Курском. За день до этого российский БПЛА заметил крадущуюся технику ВСУ и личный состав. Life.ru показывал, как ВС РФ под тяжёлый рок «усмирили» противника в курском приграничье при помощи экипажа Ми-28нм.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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