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25 октября, 10:24

ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам ВПК Украины

Фото © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Фото © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска в период с 19 по 25 октября нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины и связанным с ним энергетическим объектам.

В Министерстве обороны России сообщили, что в результате этих атак были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству и хранению беспилотников. Также были атакованы склады боеприпасов, базы горючего и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Главные новости СВО. ВСУ бегут из Селидова и Торецка, Армия России штурмует сразу три крупных города, 25 октября
Главные новости СВО. ВСУ бегут из Селидова и Торецка, Армия России штурмует сразу три крупных города, 25 октября

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» беспилотниками уничтожили скопление ВСУ под Курском. За день до этого российская «птица» засекла передвигающуюся технику ВСУ и личный состав. А накануне Life.ru публиковал видео, на котором наши парни под тяжёлый рок «усмирили» противника в курском приграничье.

Марина Фещенко
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