ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам ВПК Украины

Российские войска в период с 19 по 25 октября нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины и связанным с ним энергетическим объектам.

В Министерстве обороны России сообщили, что в результате этих атак были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству и хранению беспилотников. Также были атакованы склады боеприпасов, базы горючего и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.