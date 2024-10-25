ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам ВПК Украины
Фото © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские войска в период с 19 по 25 октября нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины и связанным с ним энергетическим объектам.
В Министерстве обороны России сообщили, что в результате этих атак были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству и хранению беспилотников. Также были атакованы склады боеприпасов, базы горючего и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Ранее бойцы спецназа «Ахмат» беспилотниками уничтожили скопление ВСУ под Курском. За день до этого российская «птица» засекла передвигающуюся технику ВСУ и личный состав. А накануне Life.ru публиковал видео, на котором наши парни под тяжёлый рок «усмирили» противника в курском приграничье.