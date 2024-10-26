ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и места хранения дронов ВСУ

За прошедшие сутки бойцы ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов, а также местам хранения БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также сообщается о массированной атаке по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Ранее Life.ru рассказывал об успехах бойцов спецназа «Ахмат» под Курском, которым удалось при помощи беспилотников уничтожить скопление ВСУ под Курском. За день до этого удалось засечь передвигающуюся технику ВСУ и личный состав. А накануне Life.ru публиковал видео, на котором наши парни под тяжёлый рок «усмирили» противника в курском приграничье.