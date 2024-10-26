Российские морпехи ликвидировали подразделение ВСУ в Курской области
Украинское подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ было уничтожено силами морских пехотинцев Черноморского флота в Курской области. Об этом сообщает представитель российского силового ведомства.
«Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плёхово», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».
Напомним, на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч военных ВСУ находятся в окружении наших бойцов в Курской области. Российский лидер отметил, что предпринимаются попытки освободить группировку извне, но российская армия приступила к уничтожению противника. Примечательно, что главком ВСУ Александр Сырский даёт совершенно иные данные. Он сообщает, что в курском приграничье ведутся активные боевые действия, однако цифры, приведённые президентом РФ на саммите БРИКС, говорят о другом — за последний месяц Вооружённые силы Украины лишились под Курском 26 тысяч человек. Сегодня в Минобороны сообщили, что потери противника составили почти 27 000 солдат.
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