Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России

Белоруссия останется суверенным государством, несмотря на крепкие связи с Россией, заявил президент Александр Лукашенко. В ходе интервью газете «Известия» он подчеркнул, что вопрос о присоединении Белоруссии к Российской Федерации никогда не обсуждался в его переговорах с президентом Владимиром Путиным. Он также выступил против любых спекуляций на эту тему, добавив, что белорусский народ никогда не допустит утраты своей независимости.

Президент отметил, что оба государства имеют общее историческое прошлое, но при этом остаются суверенными. Он подчеркнул важность укрепления Союзного государства, которое должно стать примером для других, не требуя объединения в одно унитарное государство.

«Я часто говорю, что мы с Путиным не глупые люди. Извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, — мы на это замахнулись, — ... такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо» — заявил политик.

Белорусский лидер также напомнил, что его страна является самым преданным и честным союзником России.