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24 октября, 23:52

Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину

Лукашенко: Путин никогда не стремился завоевать Украину

Глава государства Владимир Путин никогда не ставил целью завоевание Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём интервью газете «Известия». По его словам, лидер России всегда задумывается о последствиях своих шагов.

Президент Белоруссии подчеркнул, что «завоевать Украину» — это не тот подход, которым руководствуется мудрый политик, что Путин часто подтверждал в своих заявлениях. Он отметил, что российский лидер всегда делал акцент на более дальновидные шаги, а не на территориальные завоевания.

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Александр Лукашенко уже не раз заявлял о необходимости искать мирные решения конфликта на Украине и подчёркивал, что Владимир Путин никогда не стремился к военной оккупации этой страны. Он также подчёркивал важность стратегического мышления в политике и всегда задавал вопрос «Что будет дальше?» перед тем, как принять важные решения. Белорусский лидер убеждён, что конфликт можно разрешить, если Украина проявит желание к переговорам.

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Life.ru

Кирилл Сосновских
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