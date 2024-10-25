Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину
Лукашенко: Путин никогда не стремился завоевать Украину
Глава государства Владимир Путин никогда не ставил целью завоевание Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём интервью газете «Известия». По его словам, лидер России всегда задумывается о последствиях своих шагов.
Президент Белоруссии подчеркнул, что «завоевать Украину» — это не тот подход, которым руководствуется мудрый политик, что Путин часто подтверждал в своих заявлениях. Он отметил, что российский лидер всегда делал акцент на более дальновидные шаги, а не на территориальные завоевания.
Александр Лукашенко уже не раз заявлял о необходимости искать мирные решения конфликта на Украине и подчёркивал, что Владимир Путин никогда не стремился к военной оккупации этой страны. Он также подчёркивал важность стратегического мышления в политике и всегда задавал вопрос «Что будет дальше?» перед тем, как принять важные решения. Белорусский лидер убеждён, что конфликт можно разрешить, если Украина проявит желание к переговорам.
Life.ru