Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину

Глава государства Владимир Путин никогда не ставил целью завоевание Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём интервью газете «Известия». По его словам, лидер России всегда задумывается о последствиях своих шагов.

Президент Белоруссии подчеркнул, что «завоевать Украину» — это не тот подход, которым руководствуется мудрый политик, что Путин часто подтверждал в своих заявлениях. Он отметил, что российский лидер всегда делал акцент на более дальновидные шаги, а не на территориальные завоевания.