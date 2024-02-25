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25 февраля, 10:22

Лукашенко: РФ и Белоруссия, как независимые страны, мощнее, чем если бы были одной

РФ и Белоруссия, как две независимые страны в составе Союзного государства, сильнее, чем если бы были одним унитарным объединением. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Мои коллеги — это не касается президента [России Владимира] Путина и ещё двоих-троих, может, даже военных в России — не понимают, что должны быть два суверенных независимых государства. Которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство", — отметил он на избирательном участке в Минске.

В то же время политик подчеркнул, что Белоруссия всегда будет едина с РФ и совместно Москва и Минск смогут противостоять любому врагу. Также Лукашенко выразил мнение, что в современном мире понимают только силу.

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Как сообщал Life.ru, 25 февраля в Белоруссии начался первый в истории единый день голосования. На ближайшие пять лет в стране определят депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.

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Никита Осипов
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