Лукашенко: РФ и Белоруссия, как независимые страны, мощнее, чем если бы были одной
РФ и Белоруссия, как две независимые страны в составе Союзного государства, сильнее, чем если бы были одним унитарным объединением. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Мои коллеги — это не касается президента [России Владимира] Путина и ещё двоих-троих, может, даже военных в России — не понимают, что должны быть два суверенных независимых государства. Которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство", — отметил он на избирательном участке в Минске.
В то же время политик подчеркнул, что Белоруссия всегда будет едина с РФ и совместно Москва и Минск смогут противостоять любому врагу. Также Лукашенко выразил мнение, что в современном мире понимают только силу.
Как сообщал Life.ru, 25 февраля в Белоруссии начался первый в истории единый день голосования. На ближайшие пять лет в стране определят депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.