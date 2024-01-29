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"Как два брата, плечом к плечу": Политолог отметила важное решение Путина и Лукашенко по Союзному государству

Эксперт Август заявила, что Путин и Лукашенко укрепляют контакты вопреки Западу

29 января, 17:25
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа налево) Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа налево) Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в рамках Союзного государства очень важна уже потому, что проходит в год, когда Москва председательствует в СНГ и БРИКС. Об этом Лайфу рассказала политконсультант Алёна Август.

Она подчеркнула, что Россия занимается интеграцией и созиданием в период, когда остальной мир "разъединяется и постоянно что-то делит". Эксперт напомнила, что Минск и Москва по традиции оказались по одну сторону баррикад и продолжают заниматься укреплением сотрудничества, несмотря на давление извне.

Россия и Белоруссия в условиях давления как раз стоят как два брата, плечом к плечу. Не зря в такие памятные дни проходят эти встречи, в дни значимых событий. Оба государства укрепляют свою независимость и при этом интегрируются: вот уже 25 лет строится новое Союзное государство.

Алёна Август

Политконсультант

Россия и Белоруссия синхронизируют законодательство, формируют общее экономическое пространство, наращивают товарооборот. Поэтому у обеих стран обозначены совместные цели, подчеркнула Август. Так, идёт создание по-настоящему многополярной справедливой системы мироустройства, которая и обеспечит безопасность стран-союзников.

Москва и Минск вместе оказались под санкционным давлением Запада, а значит, в таких условиях проверятся братство и настоящая дружба народов, отметила политконсультант. Сейчас, по её словам, стоит задача планомерно и динамично развивать Союзное государство на взаимовыгодных условиях, уважая суверенитет друг друга, но и укрепляя партнёрство.

Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками: Лайф показывает меню обеда лидеров
Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками: Лайф показывает меню обеда лидеров

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл заседание Высшего госсовета Союзного государства. По итогам он вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко подписал декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства. Документ определит направления развития объединения на 2024–2026 годы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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