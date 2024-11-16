Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 12:22

«Все должны шевелиться»: Лукашенко анонсировал исчезновение бомжей и тунеядцев в Белоруссии

Лукашенко: В Белоруссии через пять лет не останется бомжей и тунеядцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в его стране не останется бездомных и тунеядцев. Это утверждение он сделал, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах Могилёвской области.

«Готовьтесь: бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться работать, зарабатывать на себя и свою семью», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, государство окажет помощь бомжам и тунеядцам, обеспечив их рабочими местами. Лидер республики также пообещал «серьёзно разбираться» с теми, кто «мешает людям жить», при этом попросив не обижаться. Кроме того, белорусский президент заявил о важности недопущения исчезновения трудоспособного населения из регионов. Решение проблемы кадрового оттока в центр он видит в создании новых производств и повышении качества жизни людей, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли мотивация и квалификация».

А ранее Лукашенко, выступая в Климовичах, призвал белорусов не рваться за Gucci, Versace и «прочей гадостью». Он подчеркнул важность поддержания местного производства и призвал соотечественников ценить натуральные и экологически чистые материалы, которые производятся в Белоруссии.

«Не дай Бог»: Лукашенко высказался о женщине на посту президента Белоруссии
«Не дай Бог»: Лукашенко высказался о женщине на посту президента Белоруссии
Обложка ©

Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar