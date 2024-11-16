«Все должны шевелиться»: Лукашенко анонсировал исчезновение бомжей и тунеядцев в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в его стране не останется бездомных и тунеядцев. Это утверждение он сделал, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах Могилёвской области.

«Готовьтесь: бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться работать, зарабатывать на себя и свою семью», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, государство окажет помощь бомжам и тунеядцам, обеспечив их рабочими местами. Лидер республики также пообещал «серьёзно разбираться» с теми, кто «мешает людям жить», при этом попросив не обижаться. Кроме того, белорусский президент заявил о важности недопущения исчезновения трудоспособного населения из регионов. Решение проблемы кадрового оттока в центр он видит в создании новых производств и повышении качества жизни людей, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли мотивация и квалификация».