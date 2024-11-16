Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусам не следует стремиться к иностранным брендам, таким как Gucci, Versace и «прочая гадость», а лучше носить отечественную одежду. Он подчеркнул важность поддержания местного производства и призвал соотечественников ценить натуральные и экологически чистые материалы, которые производятся в республике.

«Лён — это будущее, вы видите цены начали расти, люди всё больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить своё, у нас есть всё. И приучать детей к этому», — сказал белорусский лидер, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах Могилёвской области.

Он также подчеркнул значимость льна как одного из символов Белоруссии и указал, что власти намерены всерьёз заняться вопросами переработки этого ценного материала.