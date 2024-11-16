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16 ноября, 11:09

«Надо носить своё»: Лукашенко призвал белорусов не рваться за Gucci и Versace

Лукашенко: Белорусы рвутся за Gucci и Versace, а надо носить отечественные вещи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусам не следует стремиться к иностранным брендам, таким как Gucci, Versace и «прочая гадость», а лучше носить отечественную одежду. Он подчеркнул важность поддержания местного производства и призвал соотечественников ценить натуральные и экологически чистые материалы, которые производятся в республике.

«Лён — это будущее, вы видите цены начали расти, люди всё больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить своё, у нас есть всё. И приучать детей к этому», — сказал белорусский лидер, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах Могилёвской области.

Он также подчеркнул значимость льна как одного из символов Белоруссии и указал, что власти намерены всерьёз заняться вопросами переработки этого ценного материала.

А ранее Лукашенко анонсировал создание белорусского смартфона. Он также выразил уверенность, что в республике есть все возможности для создания такого гаджета.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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