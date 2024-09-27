Лукашенко анонсировал создание белорусского смартфона Лукашенко пообещал, что Белоруссия создаст свой мобильный телефон 27 сентября, 10:39 Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в республике есть все возможности для создания отечественного мобильного телефона. Об этом политик заявил на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате «Открытый микрофон» в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники.

«Отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, сделаем», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам главы государства, сейчас белорусские предприятия имеют модернизированное оборудование, уже давно в стране выпускают собственные электробусы, автобусы, легковушки, тракторы. Лукашенко отметил, что Белоруссия «даже ноутбук свой сделала», а также хорошо развивается в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Кроме того, политик предложил сосредоточиться на формировании «хай-тек-инкубаторов», где молодые люди смогут реализовать свои способности и задумки.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции, введённые против белорусского народа, являются фашизмом. Он подчеркнул, что страна должна добиться того, чтобы перестать зависеть от Запада, который «отыгрывается» на стариках, детях и студентах.

Авторы Татьяна Миссуми