Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции, введённые против белорусского народа, являются фашизмом. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
«Это фашизм», — заявил президент, передаёт его слова агентство БелТА.
Он подчеркнул, что страна должна добиться того, чтобы перестать зависеть от Запада, который «отыгрывается» на стариках, детях и студентах. По словам лидера республики, из-за ограничений в Белоруссию был прекращён импорт жизненно необходимых препаратов и оборудования для больных людей.
Напомним, в июле стало известно, что Совет ЕС ввёл ограничения против Белоруссии, которые ранее распространились на Россию. Новые санкции не позволяют импортировать из страны золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты и сырую нефть. Кроме того, прекращён транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.
ТАСС / Сергей Савостьянов