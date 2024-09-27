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27 сентября, 09:36

Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции, введённые против белорусского народа, являются фашизмом. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

«Это фашизм», — заявил президент, передаёт его слова агентство БелТА.

Он подчеркнул, что страна должна добиться того, чтобы перестать зависеть от Запада, который «отыгрывается» на стариках, детях и студентах. По словам лидера республики, из-за ограничений в Белоруссию был прекращён импорт жизненно необходимых препаратов и оборудования для больных людей.

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Напомним, в июле стало известно, что Совет ЕС ввёл ограничения против Белоруссии, которые ранее распространились на Россию. Новые санкции не позволяют импортировать из страны золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты и сырую нефть. Кроме того, прекращён транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Мышляева
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