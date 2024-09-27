Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции, введённые против белорусского народа, являются фашизмом. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

«Это фашизм», — заявил президент, передаёт его слова агентство БелТА.

Он подчеркнул, что страна должна добиться того, чтобы перестать зависеть от Запада, который «отыгрывается» на стариках, детях и студентах. По словам лидера республики, из-за ограничений в Белоруссию был прекращён импорт жизненно необходимых препаратов и оборудования для больных людей.