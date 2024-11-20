Покажут, откуда готовилось нападение: В Белоруссии анонсировали расследование о плане вторжения НАТО

Враги Белоруссии на протяжении нескольких лет разрабатывают стратегию военного вторжения в страну. Об этом информировал белорусский телеканал ОНТ. Уточняется, что детальное расследование по данной теме будет представлено в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который выйдет в эфир сегодня вечером.

«На Беларусь готовилось военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Детальный документ — кто, откуда, цели и задачи», — говорится в сообщении телеграм-канала издания.