Покажут, откуда готовилось нападение: В Белоруссии анонсировали расследование о плане вторжения НАТО
Госканал Белоруссии анонсировал расследование о плане вторжения НАТО
Враги Белоруссии на протяжении нескольких лет разрабатывают стратегию военного вторжения в страну. Об этом информировал белорусский телеканал ОНТ. Уточняется, что детальное расследование по данной теме будет представлено в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который выйдет в эфир сегодня вечером.
«На Беларусь готовилось военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Детальный документ — кто, откуда, цели и задачи», — говорится в сообщении телеграм-канала издания.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что агрессия против страны может стать стартом третьей мировой войны. Он также упомянул, что ему известны намерения Литвы инициировать процесс против него в Гааге. Лукашенко подчеркнул свою готовность защищать государство от возможного вторжения.
Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez