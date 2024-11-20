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20 ноября, 10:46

Покажут, откуда готовилось нападение: В Белоруссии анонсировали расследование о плане вторжения НАТО

Госканал Белоруссии анонсировал расследование о плане вторжения НАТО

Враги Белоруссии на протяжении нескольких лет разрабатывают стратегию военного вторжения в страну. Об этом информировал белорусский телеканал ОНТ. Уточняется, что детальное расследование по данной теме будет представлено в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который выйдет в эфир сегодня вечером.

«На Беларусь готовилось военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Детальный документ — кто, откуда, цели и задачи», — говорится в сообщении телеграм-канала издания.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что агрессия против страны может стать стартом третьей мировой войны. Он также упомянул, что ему известны намерения Литвы инициировать процесс против него в Гааге. Лукашенко подчеркнул свою готовность защищать государство от возможного вторжения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Александра Мышляева
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