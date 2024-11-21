«Россия не исчезнет с карты мира»: Меркель в мемуарах раскрыла, что её поразило в Путине
Меркель призналась, что её в Путине поражала уверенность в собственной правоте
Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах поделилась впечатлениями о Владимире Путине, отметив, что его уверенность в своей правоте всегда её поражала. Немецкая газета Die Zeit опубликовала фрагменты книги, в которых политик раскрывает некоторые детали своих размышлений о российском лидере.
Меркель вспомнила выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он выразил своё видение роли России в мире, а также подверг критике однополярную модель глобальной политики. Экс-канцлер отметила, что хотя некоторые из заявлений Путина не были для неё чуждыми, например, его критика американской военной интервенции в Ираке, в целом она увидела в нём человека, который всегда был готов к защите своей позиции.
«Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку», — отметила Меркель.
При этом экс-канцлер добавила, что «Россия не исчезнет с карты мира».
Ранее в США заявили, что президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах главы государства в Америке Дональд Трамп могут провести переговоры по завершению украинского конфликта в ближайшем будущем. Указ отправляющегося на покой американского лидера Джо Байдена, которым он позволил Украине бить ракетами ATACMS по целям на российской территории, дало Трампу «козырь» перед сделкой с Путиным.