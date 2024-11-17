Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по России

Пока ещё действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Оружие, вероятно, будет первоначально использовано против российских войск для защиты ВСУ в Курской области на западе РФ, заявили чиновники», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, это решение означает значительный сдвиг во внешней политике США. Байден принял его за два месяца до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, который декларировал намерение ограничить поддержку Киева. При этом в команде Байдена опасаются, что возможные удары ВСУ дальнобойным оружием США могут спровоцировать Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников.

MGM-140 ATACMS является твердотопливной тактической баллистической ракетой класса «земля – земля». Её производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS. Некоторые версии ATACMS могут достигать целей на удалении 190 миль (305,78 километра).