У ВСУ почти не осталось намоленных у Штатов ракет ATACMS, пишут СМИ

Украина использовала практически все поставленные США тактические ракеты ATACMS, передаёт CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Указывается, что ВСУ получили несколько сотен единиц.

За сутки российская ПВО сбила 27 беспилотников и три ракеты ATACMS ВСУ

За сутки российская ПВО сбила 27 беспилотников и три ракеты ATACMS ВСУ

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита Вашингтон передал американской стороне список целей на территории России, по которым ВСУ хотят наносить удары с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. По словам главы военного ведомства, им объяснили, что нужно Киеву «для защиты граждан».