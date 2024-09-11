У ВСУ почти не осталось намоленных у Штатов ракет ATACMS, пишут СМИ
CNN: Украина израсходовала большую часть из сотен поставленных ракет ATACMS
Украина использовала практически все поставленные США тактические ракеты ATACMS, передаёт CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Указывается, что ВСУ получили несколько сотен единиц.
«Украина использовала большинство из них», — признался собеседник телеканала.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе визита Вашингтон передал американской стороне список целей на территории России, по которым ВСУ хотят наносить удары с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. По словам главы военного ведомства, им объяснили, что нужно Киеву «для защиты граждан».
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