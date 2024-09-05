За сутки российская ПВО сбила 27 беспилотников и три ракеты ATACMS ВСУ
Минобороны: Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили три ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб «Hammer», реактивный снаряд «Ольха» и 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ,
Помимо того, бойцы Черноморского флота России уничтожили 11 безэкипажных катеров противника.
Недавно российские войска уничтожили подземный бункер с командирами ВСУ неподалёку от Житомира. СМИ писали, что погибли 25 командиров ещё ряд военных, обслуживающих тайное убежище.
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