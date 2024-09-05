За сутки российская ПВО сбила 27 беспилотников и три ракеты ATACMS ВСУ

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили три ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб «Hammer», реактивный снаряд «Ольха» и 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ,