ВС РФ точным ударом ликвидировали 25 командиров ВСУ, засевших в бункере

Неподалёку от Житомира точным ракетным ударом российских войск был уничтожен подземный бункер с командирами ВСУ. Об этом рассказал телеграм-канал «Военное дело».

«По предварительным данным, погибло порядка 25 командиров украинской армии. Есть потери и среди персонала бункера», — говорится в сообщении.