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5 сентября, 09:20

ВС РФ точным ударом ликвидировали 25 командиров ВСУ, засевших в бункере

«Военное дело»: ВС РФ уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

Неподалёку от Житомира точным ракетным ударом российских войск был уничтожен подземный бункер с командирами ВСУ. Об этом рассказал телеграм-канал «Военное дело».

«По предварительным данным, погибло порядка 25 командиров украинской армии. Есть потери и среди персонала бункера», — говорится в сообщении.

ВС РФ ракетным ударом уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS
ВС РФ ракетным ударом уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS

Недавно российские военные ударом ракеты комплекса «Искандер-М» уничтожили реактивную систему залпового огня MLRS Вооружённых сил Украины в Сумской области. Также была разбита вспомогательная техника и обслуживающий персонал установки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tinta

Николай Рюмин
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