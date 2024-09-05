ВС РФ точным ударом ликвидировали 25 командиров ВСУ, засевших в бункере
«Военное дело»: ВС РФ уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
Неподалёку от Житомира точным ракетным ударом российских войск был уничтожен подземный бункер с командирами ВСУ. Об этом рассказал телеграм-канал «Военное дело».
«По предварительным данным, погибло порядка 25 командиров украинской армии. Есть потери и среди персонала бункера», — говорится в сообщении.
Недавно российские военные ударом ракеты комплекса «Искандер-М» уничтожили реактивную систему залпового огня MLRS Вооружённых сил Украины в Сумской области. Также была разбита вспомогательная техника и обслуживающий персонал установки.
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