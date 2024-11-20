Bloomberg назвал «козырь» Трампа в сделке с Путиным: «Переговоры скоро!»
Bloomberg: Трамп с «козырем» от Байдена скоро начнёт переговоры с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © kremlin
Президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах главы государства в США Дональд Трамп могут провести переговоры по завершению украинского конфликта в ближайшем будущем. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.
«Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», — сказано в материале Клута на сайте агентства.
Аналитик отметил, что указ отправляющегося на покой американского лидера Джо Байдена, которым он позволил Украине бить ракетами ATACMS по целям на российской территории, дало Трампу «козырь» перед сделкой с Путиным. Но само по себе это решение «не приведёт к успехам» ВСУ на поле боя, уверен он. Как считает обозреватель, республиканец должен быть благодарен Байдену, который избавил следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию» и дал возможность снова вести переговоры в следующем году.
Клут напомнил про политику национальной безопасности, которую исповедует Трамп. Она зиждется на принципе «мир через силу», поэтому республиканец, вероятно, готовится надавить на Москву ради достижения мира.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине, в том числе с Трампом, однако с американской стороны пока не поступало подобных предложений. Аналитик Латифоглу считает, что козырем Трампа для давления на Москву может стать отмена наложенных на страну санкций.