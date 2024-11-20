Bloomberg назвал «‎козырь» Трампа в сделке с Путиным: «‎Переговоры скоро!»

Президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах главы государства в США Дональд Трамп могут провести переговоры по завершению украинского конфликта в ближайшем будущем. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

Аналитик отметил, что указ отправляющегося на покой американского лидера Джо Байдена, которым он позволил Украине бить ракетами ATACMS по целям на российской территории, дало Трампу «‎козырь» перед сделкой с Путиным. Но само по себе это решение «не приведёт к успехам» ВСУ на поле боя, уверен он. Как считает обозреватель, республиканец должен быть благодарен Байдену, который избавил следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию» и дал возможность снова вести переговоры в следующем году.