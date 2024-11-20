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20 ноября, 13:49

Bloomberg назвал «‎козырь» Трампа в сделке с Путиным: «‎Переговоры скоро!»

Bloomberg: Трамп с «‎козырем» от Байдена скоро начнёт переговоры с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © kremlin

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © kremlin

Президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах главы государства в США Дональд Трамп могут провести переговоры по завершению украинского конфликта в ближайшем будущем. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

«Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», — сказано в материале Клута на сайте агентства.

Аналитик отметил, что указ отправляющегося на покой американского лидера Джо Байдена, которым он позволил Украине бить ракетами ATACMS по целям на российской территории, дало Трампу «‎козырь» перед сделкой с Путиным. Но само по себе это решение «не приведёт к успехам» ВСУ на поле боя, уверен он. Как считает обозреватель, республиканец должен быть благодарен Байдену, который избавил следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию» и дал возможность снова вести переговоры в следующем году.

Клут напомнил про политику национальной безопасности, которую исповедует Трамп. Она зиждется на принципе «мир через силу», поэтому республиканец, вероятно, готовится надавить на Москву ради достижения мира.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине, в том числе с Трампом, однако с американской стороны пока не поступало подобных предложений. Аналитик Латифоглу считает, что козырем Трампа для давления на Москву может стать отмена наложенных на страну санкций.

Владимир Озеров
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