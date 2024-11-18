Появилась информация о «козыре» Дональда Трампа в переговорах с Россией

Дональд Трамп будет использовать вопрос по отмене санкций против России как козырь. Вопрос по отмене западных ограничений обязательно станет одним из пунктов переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«Главная задача Трампа – добиться прекращения огня. Трамп постарается использовать тему отмены санкций как свой козырь. Поспешных шагов в этом направлении не будет, но эта тема будет обязательно обсуждаться на каком-то этапе», — заявил эксперт.