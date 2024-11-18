Появилась информация о «козыре» Дональда Трампа в переговорах с Россией
Аналитик Латифоглу: Трамп будет использовать отмену санкций против РФ как козырь
Дональд Трамп будет использовать вопрос по отмене санкций против России как козырь. Вопрос по отмене западных ограничений обязательно станет одним из пунктов переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
«Главная задача Трампа – добиться прекращения огня. Трамп постарается использовать тему отмены санкций как свой козырь. Поспешных шагов в этом направлении не будет, но эта тема будет обязательно обсуждаться на каком-то этапе», — заявил эксперт.
Сейчас Трамп лишь пытается открыть путь к мирным переговорам с помощью «закулисной работы». Есть вероятность, что конкретные действия можно будет увидеть уже в начале следующего, 2025 года.
Напомним, что 17 ноября стало известно, что Байден впервые дал разрешение Украине использовать ATACMS для атак на российскую территорию. Согласно западным источникам, первый удар может быть нанесён в ближайшие дни. Представитель команды Трампа отметил, что новый президент может изменить это решение. Сын республиканца также выразил свое мнение по данному вопросу.
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