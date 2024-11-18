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17 ноября, 21:23

Трамп может отменить разрешение Байдена на удары по России с помощью ATACMS

ТАСС: Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах по России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение действующего американского лидера Джо Байдена, касающееся нанесения ударов по территории России с использованием американских тактических баллистических ракет ATACMS. Такое заявление сделал представитель переходной команды Трампа, сообщает ТАСС.

Источник, комментируя возможные изменения в политике нового президента, отметил, что «пересматриваться будет практически всё».

Республиканец Дональд Трамп сменит демократа Джо Байдена на посту президента 20 января 2025 года.

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Напомним, американский лидер Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Западные СМИ сообщили, что Украина может нанести удар уже в ближайшие дни. Белый дом отказался давать официальный комментарий.

Анатолий Цейко
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