Трамп может отменить разрешение Байдена на удары по России с помощью ATACMS
ТАСС: Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах по России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение действующего американского лидера Джо Байдена, касающееся нанесения ударов по территории России с использованием американских тактических баллистических ракет ATACMS. Такое заявление сделал представитель переходной команды Трампа, сообщает ТАСС.
Источник, комментируя возможные изменения в политике нового президента, отметил, что «пересматриваться будет практически всё».
Республиканец Дональд Трамп сменит демократа Джо Байдена на посту президента 20 января 2025 года.
Напомним, американский лидер Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Западные СМИ сообщили, что Украина может нанести удар уже в ближайшие дни. Белый дом отказался давать официальный комментарий.