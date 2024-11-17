«Кровавый Джо»: Слуцкий предупредил США о последствиях ударов вглубь РФ
Слуцкий: Разрешение на удары ATACMS по России неминуемо вызовут жёсткий ответ
Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ
Потенциальное разрешение США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории приведёт к самым жёстким ответным мерам со стороны Москвы. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передаёт РИА «Новости».
«Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как «кровавый Джо». Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечёт самый жёсткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», — подчеркнул Слуцкий.
Он напомнил, что Москва неоднократно предупреждала об этом на самом высоком уровне. Парламентарий считает, что для применения таких вооружений украинскими силами будут привлечены ресурсы НАТО.
Напомним, ранее американский лидер Джо Байден перед своим уходом с поста президента впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По некоторым данным, Украина может нанести удар уже в ближайшие дни. Тем временем Белый дом отказался давать официальный комментарий.