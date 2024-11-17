«Кровавый Джо»: Слуцкий предупредил США о последствиях ударов вглубь РФ

Потенциальное разрешение США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории приведёт к самым жёстким ответным мерам со стороны Москвы. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передаёт РИА «Новости».

«Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как «кровавый Джо». Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечёт самый жёсткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», — подчеркнул Слуцкий.