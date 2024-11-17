Украина может нанести удар ракетами ATACMS вглубь России в ближайшие дни

ВСУ готовятся нанести удары по Курской области с использованием дальнобойных ракет ATACMS, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, это может произойти в ближайшие дни.

«Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — пишут авторы агентства.

MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System) — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля – земля». Её производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS. Некоторые версии ATACMS могут поражать цели на расстоянии 190 миль (305,78 километра).