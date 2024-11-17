Украина может нанести удар ракетами ATACMS вглубь России в ближайшие дни
Reuters: ВСУ могут нанести удар ракетами ATACMS вглубь России в ближайшие дни
ВСУ готовятся нанести удары по Курской области с использованием дальнобойных ракет ATACMS, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, это может произойти в ближайшие дни.
«Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — пишут авторы агентства.
MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System) — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля – земля». Её производит американская компания Lockheed Martin. Пусковыми установками являются реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS. Некоторые версии ATACMS могут поражать цели на расстоянии 190 миль (305,78 километра).
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по России. По данным СМИ, это решение означает значительный сдвиг во внешней политике США. Байден принял его за два месяца до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, который намеревался ограничить поддержку Киева.
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