Разведка США рекомендовала Байдену оставить в силе запрет на ATACMS

Разведывательное сообщество США (United States Intelligence Community) и Пентагон рекомендовали властям страны не снимать ограничения на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для поражения целей в глубине России. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

Американские специалисты пришли к выводу, что такой шаг не изменит ход конфликта в пользу Украины, так как Россия уже переместила большинство уязвимых объектов за пределы досягаемости ракет ATACMS. Кроме того, отправка значительного количества этих ракет на Украину может негативно сказаться на безопасности самих США, отметил собеседник телеканала.

Источник Fox News добавил, что Вашингтон опасается снять ограничения на использование ATACMS из-за риска эскалации отношений с Россией, обладающей ядерным оружием.

«Игнорировать возможные ответные действия России было бы безответственно», — заключил он.